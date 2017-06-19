القاهرة - هالة عمران

ذكر تقرير موجه من وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء بشأن موقف السلع الاستراتيجية ومدى توافرها في مخازن وزارة التموين أن المخزون الاستراتيجي من السلع متوافر بالأسواق، مضيفا في التفاصيل أن رصيد السكر يبلغ مليونا و225 ألفا و500 طن، ويكفي حتى 15 أغسطس 2018، مشيرا إلى أن إنتاج قصب السكر بلغ 993 ألف طن، ويتبقى 107 آلاف من المتوقع أن تنتج 1.1 مليون طن من 8 مصانع.

وبالنسبة لسلعة الزيت، أشار التقرير إلى أن إجمالي المتاح يبلغ 250 ألفا و800 طن، و150 ألف طن رصيدا فعليا، و45 ألف طن صويا، و55.7 ألف طن عباد شمس تعاقدات يكفي حتى 7 أكتوبر المقبل.

وذكر التقرير أن إجمالي رصيد القمح بلغ 4 ملايين و731 ألف طن قمح مستورد ومحلي، ويكفي حتى 8 ديسمبر المقبل.

وأشار التقرير، إلى أنه بالنسبة للحوم المجمدة، فقد بلغ الرصيد الاستراتيجي، 7800 طن برازيلي بقري، و80 ألف طن تعاقدات القوات المسلحة، و868 طنا «رصيد بالثلاجات» بمدى كفاية 3 أشهر.

وعلى صعيد الدواجن المجمدة، كشف التقرير عن أن الرصيد الاستراتيجي يبلغ 120 ألف طن تعاقدات سنوية، و96 ألف طن «تعاقدات» الباقي منها 90 ألف طن، و6374 طنا «رصيد بالثلاجات»، و398 طنا «رصيد منتجي الدواجن»، والدواجن المحلية 18 ألفا و878 طنا باقي التعاقد مع اتحاد منتجي الدواجن.