إعداد: ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن ـ هالة عمران

العملة الخضراء مستقرة: واصلت البنوك العامة والخاصة في السوق المصري العمل على استقرار العملة الخضراء امام الجنيه مسجلة 18 جنيها.

واستقرت التعاملات في السوق السوداء عند 18.20 جنيها.

سعر الإسكان الاجتماعي يرتفع: كشفت رئيسة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمديرة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد عن قرب الاعلان خلال ايام عن الاسعار الجديدة للاسكان الاجتماعي في مشروع المليون وحدة سكنية، مشيرة إلى أنه يتم حاليا عمل إعادة تسعير لوحدات المشروع قبل الطرح الجديد للإعلان التاسع للمشروع لأن التكلفة ارتفعت.

الفكة متوافرة: أجرى الجهاز المصرفي استعدادات مكثفة لطباعة العملات من فئات النقد فئة 5 و10 و20 جنيها، إضافة إلى العملات الورقية فئة 25 و50 و100 قرش في صورتها الجديدة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأكدت مصادر داخل البنك المركزي أن العملات الجديدة متوافرة للجمهور داخل فروع البنوك الحكومية.

27.4 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول حتى منتصف العام الماضي 27.4 مليونا مقابل 24.1 مليون مستخدم للفترة نفسها من العام الأسبق بزيادة بلغت نسبتها 13.7%.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق ADSL 4.2 مليون مستخدم مقابل 3.5 ملايين مستخدم في الفترة السابقة نفسها بزيادة بلغت نسبتها 20.0%.

زيادة الاستثمارات الأجنبية: بحثت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع بعثة البنك الدولي برئاسة أشيش خانا مدير المشروعات في البنك أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل استعداد البنك الدولي لإصدار تقرير عن الجهود المصرية في عدة مجالات منها النقل والتعليم والصحة والزراعة، في سبتمبر المقبل.

وناقش الجانبان سبل دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.