القاهرة - خديجة حمودة

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترؤس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ووجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم في ظل ما تمثله من ثروة قومية لمصر.

كما وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف والانتهاء منها في مواعيدها المقررة، بما يسهم في الحفاظ على التراث الأثري المصري، بالإضافة إلى استغلال ما يتوافر لدى قطاع الآثار من إمكانات ضخمة للترويج للسياحة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء م. شريف إسماعيل، ووزير الآثار د. خالد العناني.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة جهود تطوير والنهوض بالتعليم في مصر بشقيه الأساسي والجامعي آخذا في الاعتبار ما يمثله التعليم من ركيزة أساسية للتغلب على العديد من المشكلات والتحديات التي يعاني منها المجتمع المصري وإحداث نهضة حقيقية وشاملة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبد الغفار.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم بفاعلية في جهود تنمية الاقتصاد الوطني، كما وجه الرئيس بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، مع ضخ الاستثمارات اللازمة لذلك وتحقيق الاستفادة من الفوائض التي تحققت خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء م. شريف إسماعيل، ووزير قطاع الأعمال العام د.أشرف الشرقاوي.