وكالات: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من وضع المنهج الجديد لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة والذي يتم تدريسه العام المقبل، مؤكدة أن إحدى دور النشر الخارجية فازت بوضع المنهج الجديد.



وفى سياق متصل، كشفت مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أن المنهج الجديد لكتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي لن يحتوي على موضوعات تخص ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث تقرر حذف الوحدة الخاصة بالثورتين من الكتاب، بعد توصية من اللجنة المختصة بتطوير المنهج.



من جانبهم، شن عدد من نواب البرلمان هجوما حادا على وزارة التربية والتعليم بشأن ذلك، حيث أكد النواب أنه أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن ترك الساحة لكل من هب ودب دون التصدي له، كما شددوا على ضرورة استدعاء المسؤولين للوقوف على الأسباب التي دفعت إلى ذلك خاصة أن التاريخ يكتب كما هو دون أي تلاعب.



في البداية قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة إلى د.علي عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم بخصوص ما أعلنت عنه الوزارة من حذف ثورتي 25 يناير و30 يونيو من مناهج التاريخ للثانوية العامة.



وبدوره، قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو جزء من تاريخ مصر ومهم جدا سواء ما حدث في يناير أو يونيو ولا يجب ترك الساحة لكل من هب ودب ومن المفترض أن يكون هناك اساتذة تاريخ محايدون يؤرخون لهذه الفترة.