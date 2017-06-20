القاهرة - هالة عمران

كشفت مصادر حكومية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» اتجاه المجلس القومي للأجور، للاجتماع الأسبوع الجاري برئاسة ووزيرة التخطيط هالة السعيد، لمناقشة علاوة الغلاء قبل إقرارها من قبل مجلس النواب.



وأوضحت المصادر أنه من المقرر حضور ممثلين عن وزارة المالية، وأن تناقش مع مجلس النواب علاوة الغلاء بنسبة 7% التي ستصرف 20 يوليو المقبل للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وذلك بخلاف العلاوة الدورية التي أقرتها وزارة المالية ووافق عليها مجلس النواب.



وفي السياق ذاته، أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه سيتم صرف علاوة الغلاء تزامنا مع العلاوة الدورية التي وافق مجلس النواب على إقرارها، موضحا أنها بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.