النظام الجديد سيجعل جميع كليات الطب في مصر معترفاً بها عالمياً

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

كشف وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار عن النظام الجديد المقرر تطبيقه بدءا من عام 2020 ويقضي بأن الدراسة بكليات الطب ستكون تطبيقية بالمعامل والمستشفيات بدءا من الفرقة الدراسية الأولى وطول السنوات الخمس، على أن يحصل الخريج على درجة البكالوريوس، ومن ثم إلغاء سنة الامتياز بعد التخرج في النظام القديم الذي كان يسير بنظام 6 سنوات بالإضافة إلى سنة امتياز، واستبدالها بسنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي الحقيقي وليس الشكلي كما كان يتم قبل ذلك.



وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن إجمالي مدة الدراسة التطبيقية في النظام الجديد 7 سنوات كاملة، مؤكدا ان الطالب لن يحصل على حق مزاولة المهنة بعد حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة بعد السنوات الخمس الأولى إلا بعد أن يتقدم لامتحان وطني عام موحد لخريجي كليات الطب تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات بعد حصوله على مهارات كثيرة خلال السنتين الأخيرتين المقررتين على السنوات الخمس الأولى، وذلك على مستوى الجامعات الخاصة والحكومية. ومن جانبه، أوضح د.أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن النظام الجديد المقرر تطبيقه سيكون بنظام الساعات المعتمدة والتكاملي.



وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه من المقرر انعقاد اجتماع غدا لإقرار النظام الجديد.وأوضح د.أشرف حاتم أن النظام الجديد المقترح للدراسة بكليات الطب سيجعل جميع كليات الطب في مصر معترف بها عالميا، وسيستطيع أي طالب بها أن يكمل تعليمه بأي كلية طب في الخارج، كما سيتيح النظام الجديد أن يأتي طلاب آخرون أجانب ملتحقون بكليات طب في بلادهم للالتحاق بأي كلية طب مصرية لاستكمال دراسته بها بعد أن أخذت الدراسة بها الشكل الدولي المطبق في أفضل كليات الطب.

النظام الجديد للدراسة بكليات الطب

1 ـ الدراسة لمدة 5 سنوات

2 ـ الدراسة عملية تطبيقية في المعامل والمستشفيات بدءا من السنة الأولى

3 ـ إلغاء سنة الامتياز بعد التخرج واستبدالها بسنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي

4 ـ إجراء امتحان عام وموحد كشرط لمزاولة المهنة

5 ـ النظام سيطبق على الطلاب الجدد بعد عامين