القاهرة - هالة عمران

كشفت مصادر حكومية مسؤولة بمجلس الوزراء، ان اللجنة الحكومية التي شكلتها رئاسة الوزراء وصلت إلى مراحل نهائية في التفاوض مع ٣ شركات كويتية وشركة إماراتية، لتأهيل المشروع القومي «منطقة المثلث الذهبي»، وتحويلها إلى «عاصمة استثمارية» في الصعيد، مبينة أن المفاوضات وصلت إلى تفاهمات بشأن التخصيص.

وأشارت إلى أن شركات المقاولات أوشكت على الانتهاء من أعمال الترفيق والبنية التحتية للمنطقة، التي يتم إعدادها لمشروعات استثمارية ضخمة.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الشركات الأربع تقدمت بدراسة جدوى لتحويل المنطقة إلى عاصمة استثمارية في الصعيد، تشمل عددا من المدن الصناعية، تلحق بها مدن سكنية ومناطق خدمية، ومنشآت تنموية، ليغلب على المنطقة طابع المجتمع الصناعي.

واضافت أن الشركات العربية عرضت ضخ استثمارات تقترب من ١٠٠ مليارات دولار، كخطوة أولية، لكنها تتفاوض مع الحكومة، على أن تشمل المنطقة أماكن مخصصة للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى مناطق الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشارت المصادر الى أن الشركات هي الشركة التجارية العقارية، والاتحاد العقارية الكويتية، وأبراج المتحدة القابضة الكويتية، وديار العقارية الإماراتية.



ويشمل المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي المنطقة من «قنا - قفط - القصير - سفاجا»، وأعدت المخطط وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أحد مكاتب الخبرة الاستشارية العالمية المتخصصة على مدار الـ١٧ شهرا الماضية، وسيكون للمشروع عاصمة خاصة به تبعد ٧٠ كم شرق قنا.