القاهرة- ناهد إمام

حملة كبيرة تقوم بها وزارة الإسكان لمواجهة الإعلانات المضللة وغير الحقيقية التي يتم بثها وتؤدي إلى الاضرار بالمستهلك في القطاع العقاري سواء من حيث الأسعار أو المواصفات الخاصة بالوحدات العقارية.

وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، أن الوزارة تنسق مع مجلس النواب، وغرفة التطوير العقاري، لمنع الإعلانات المضللة في قطاع الاستثمار العقاري حفاظا على هذا القطاع المهم.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم قريبا أيضا الإعلان عن طرح مجموعة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الوزارة والدولة يحرصان على دفع عجلة الاستثمار العقاري الذي يعتبر إحدى قاطرات الاقتصاد المصري. وفيما كشفت دراسة لمرصد العمران، أن قطاع الإسكان شهد أكبر زيادة في الإنفاق المستهدف، ليصبح أكبر قطاع بين القطاعات في الموازنة بواقع 39% من إجمالي الإنفاق على العمران، أكدت الدراسة أنه بحلول نهاية السنة المالية 2016/2017، سيكون الإنفاق الفعلي فقط 30% من الميزانية المستهدفة في أول السنة، ما يقلل من مكاسب الإنفاق على الإسكان في العام الماضي إلى 19% فقط،