القاهرة - خديجة حمودة

غادر صاحب السمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القاهرة، مختتما زيارته لمصر التي بدأها امس الاول وكان على رأس مودعيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه خلال الزيارة تم عقد جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، رحب خلالها الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد، مشيدا بتميز العلاقات المصرية ـ الإماراتية وصلابتها وبمستوى التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أهمية دور مصر في المنطقة باعتبارها ركيزة للاستقرار والسلام والأمن، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى مختلف جوانب العلاقة المتميزة بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية تضافر جهود كل الدول العربية الشقيقة وكذلك المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب على جميع المستويات، وخاصة وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.

كما أكد الجانبان خلال المباحثات ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه صالح الشعوب العربية، مؤكدين ضرورة العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، بحيث يكون الهدف هو الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية بما يحقق لها استعادة الأمن والاستقرار.