القاهرة - مجدي عبدالرحمن

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تقرر صرف معاشات الشهر المقبل يوم 1 يوليو مضافا إليها علاوة أصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 551 جنيها، يستفيد منها 9.4 ملايين صاحب معاش ومستحق.



وقالت والي - إنها وجهت قطاع الحاسب الآلي بمواصلة العمل ليل نهار للصرف أول الشهر، مشيرة إلى أن مجلس النواب قد وافق في جلسته امس على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥%‏ بحد أدنى ١٥٠ جنيها وحد أقصى ٥٥١ جنيها، بتكلفة ٢١، ٣ مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.



وأوضحت الوزيرة أن قانون زيادة المعاشات جاء منحازا لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة كالتالي:

- أولا، زيادة شريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيه بنسبة ٣٠%‏ والتي يستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ٢١%‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين

- ثانيا، تزاد شريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيه بنسبة ٢٥%‏ والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون١٠%‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين.

- ثالثا، تزاد شريحة المعاشات البالغة ٧٥٠ جنيها بنسبة ٢٠%‏ والتي يستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل ٤%‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين.