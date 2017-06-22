القاهرة - خديجة حمودة

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تقديره الكبير للوعي والتفهم الذي أبداه الشعب المصري لقرارات الإصلاح الاقتصادي وأعبائه، مشيرا إلى أن التحرك في مسار الإصلاح كان ضرورة حتمية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من المصريين، ومؤكدا ثقته في قدرة الشعب المصري على تحمل الثمن المرتفع الذي يفرضه الإصلاح، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق النجاح في تنمية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي شهده الرئيس السيسي امس الأول بحضور رئيسي مجلسي النواب والوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء، ونواب البرلمان، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية، ورموز كافة أطياف المجتمع.

وأعلن الرئيس السيسي خلال الحفل أنه وجه الحكومة لوضع الضوابط والأطر لتنفيذ مجموعة من الإجراءات على الفور، لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها الأسر المصرية من جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه الإجراءات تشمل زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140%، وبقيمة 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلا من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلا من 160 مليار جنيه في العام الماضي.

وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي عرض خلال الإفطار تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريبا 8.25 مليارات جنيه، ارتفاعا من 4 مليارات جنيه في العام الماضي، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.

وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا زيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.



وقال السفير علاء يوسف إن الرئيس السيسي تحدث في حفل الإفطار عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، حيث أكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليست بالأهواء أوالانفعالات، مؤكدا ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري والقضاء على مناخ التشكيك في كل شيء.



وأشار الرئيس إلى أن الأوطان لا تباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعا، مؤكدا أنه حمل الأمانة التي كلفه بها الشعب المصري أمام الله، وأنه حريص كل الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر وحدها ولا شيء سواها، ومشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها، كما أشار الرئيس إلى أنه سيتم إعلان المزيد من تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطني الدوري للشباب.