القاهرة - ناهد إمام

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر اتفاقا مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر راندا أبوالحسن لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، بحضور مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية م.ديفيد جاليبيو.

وصرحت نصر بأن هذا الصندوق سيتم تمويله بشكل مشترك عبر شركة مصر لريادة الأعمال التي أسستها الوزارة مؤخرا، اضافة إلى تمويل من البرنامج الإنمائي للامم المتحدة، موضحة أن أول أنشطة الصندوق الاستثماري سيكون إنشاء حضانة لريادة الأعمال في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.