القاهرة - ناهد إمام

أعلن البنك المركزي المصري عن توفير مبلغ 3.5 مليارات جنيه من الفئات النقدية الجديدة من 50 قرشا وحتى 50 جنيها.

وقال «المركزي» في بيان ان هذه المبالغ تزيد بنسبة 25% بهدف تلبية احتياجات المواطنين والجهات الحكومية من العملات الجديدة في العيد.

من ناحية أخرى، كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 9.3 مليارات دولار خلال الفترة من نوفمبر إلي أبريل 2016/2017، مقارنة بـ 8.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة بمعدل زيادة نسبته 11.1%.

كما أعلن المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف «البنك المركزي»، ارتفع بنحو 155 مليار جنيه ليصل في مارس الماضي إلى 2.869 تريليون جنيه، مقابل 2.714 تريليون في فبراير السابق له.

وأشار إلى أن إجمالي الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ 493.2 مليار جنيه، منها 299.6 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 193.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال مارس الماضي لتصل إلى نحو 2.375 تريليون جنيه، مقابل 2.259 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحا أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية ارتفع ليبلغ 681.1 مليار جنيه مقابل 589.9 مليار جنيه في فبراير السابق له، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 36.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 191.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 445.6 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى «تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة» على 44 مليار جنيه.

و أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.69 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 46.01 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 275.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.364 تريليون جنيه.

من جانبها، قالت د.نجلاء نزهى وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت بقيمة 930 مليون دولار خلال الفترة نوفمبر/أبريل 2016/2017 مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأضافت وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، أن بيانات شهر أبريل 2017 أظهرت تراجعا طفيفا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 1.32 مليار دولار (مقابل نحو 1.36 مليار دولار خلال أبريل 2016).