القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وجه قطاع الأمن الوطني ضربة جديدة الى داعش قبل حلول عيد الفطر المبارك واعلن عن ضبط خلية إرهابية تعتنق الفكر الداعشي خططت لارتكاب اعمال إرهابية خلال الفترة المقبلة وتمكنت القوات من ضبط 4 أفراد من الخلية بينهم زعيم الخلية وبحوزتهم كمية من المتفجرات داخل احدى الشقق السكنية بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

ومن المنتظر ان تتم احالة القضية الى القضاء العسكري باعتبارها جريمة وقعت في ظل استمرار حالة الطوارئ.

ويتم اجراء التحقيقات حاليا مع العناصر المقبوض عليها بمعرفة فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة، تحت رئاسة بدر مروان رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل اعتناق 4 أشخاص للفكر الجهادي والاعتداء على مؤسسات ورجال الدولة ومحاولة تعطيل العمل حيث اثبتت التحريات ان 4 أشخاص يترددون على احدى الشقق السكنية داخل منطقة العجوزة، يكونون داخلها خلية إرهابية تعتنق الفكر الجهادي، والداعشي وأساليب عدائية ضد الدولة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأربعة وبحوزتهم كمية من المواد المتفجرة والأسلاك وشرائح المحمول، وبعض الأدوات المستعملة في تصنيع الأحزمة والعبوات الناسفة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بتكوين خلية إرهابية تزعمها أحد الأشخاص وكانوا يخططون لاستهداف منشآت دينية وحيوية وعامة بقطاع الجيزة والعمل على إعداد قوائم اغتيالات لرجال الدولة.