نقلت السفارة المصرية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لأبناء الجالية المصرية بالكويت. وذكرت السفارة في بيان لها امس أنها «تتشرف بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية بالكويت الشقيقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك».

وجاء نص التهنئة كالآتي: «مسلمي مصر المغتربين، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأسال الله تعالي أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بدوام العزة والازدهار.. مع اطيب تمنياتي.. وكل عام وانتم بخير».

من جانبها، أعربت السفارة المصرية عن تهنئتها لأبناء الجالية المصرية بحلول عيد الفطر المبارك.