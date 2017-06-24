أدان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة محاولة إرهابيين استهداف الحرم المكي الشريف، مؤكدا أنها دليل على مروق فاعليها من الإسلام وبداية العد التنازلي لنهايتهم.



وقال وزير الاوقاف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - إن أي إنسان يفكر فى الاعتداء على أحد الحرمين الشريفين أو المسجد الأقصى ثالث الحرمين وهو معتقد صحة ذلك لهو مستخف بالإسلام وشعائره، كما أن هذا أكبر دليل على مروق هذا الشخص المعتدى وخروجه على الدين.



وأضاف أنه لا عودة لذلك الشخص إلا بتوبة نصوحة صادقة واستتابة وندم حقيقى وعودة من جديد إلى الإسلام، مشيرا إلى أن هذه الفعلة الشنعاء تكشف حقيقة هذه الجماعات الإرهابية الخائنة لدينها وأوطانها.



وتابع: إن هذا التفكير الشنيع بداية النهاية لهذه الجماعات الضالة لأن رب الحرم، الذى حماه من فيلة إبرهة وجنوده، سيحفظه ويرد كيد الخائنين المارقين إلى نحورهم، كما إن هذه الفعلة الشنعاء ستزيد من كسر هذه الجماعات وتعجل بنهايتها ونهاية من يقف وراءها ويدعمها بالمال أو الفكر.



وقال وزير الأوقاف إننا نقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمواجهة الإرهاب.



وأحبط الأمن السعودي مساء اليوم العمل الإرهابي الذي كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وهي ليلة ختم القرآن الكريم.