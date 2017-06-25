القاهرة - ناهد إمام

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف، رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، خلال إجازة عيد الفطر، لاستقبال الركاب والعمالة المصرية القادمة من دول الخليج، لقضاء إجازة الأعياد مع ذويهم. وأشار إلى استقبال 120 ألف راكب من العمالة المصرية في دول الخليج واستمرار توافد الركاب يوميا.

وقال يوسف إنه أصدر تعليمات بمنع الإجازات خلال أيام العيد، مع استمرار العمل بجميع موانئ الهيئة. فيما أكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، لاستقبال الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية، وتأكيد ضرورة انتظام العمل في الموانئ بنظام الورديات على مدار اليوم خلال إجازة عيد الفطر.