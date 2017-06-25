القاهرة ـ ناهد إمام

تشهد ذكرى ثورة 30 يونيو افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة في قطاع الإسكان، ويأتي في مقدمتها طرح أول 17 ألف وحدة سكنية للحجز بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وتتراوح مساحة الوحدات السكنية المقرر طرحها من 130 إلى 180 مترا مربعا، كاملة التشطيب.

وأعلن مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية م.خالد عباس، أنه جار حاليا تحديد سعر المتر في الوحدات السكنية، لافتا إلى أن شركة العاصمة الإدارية تسعى لإيجاد أكثر من نظام للسداد بالنسبة للراغبين في التقدم لحجز هذه الوحدات السكنية، مؤكدا أن معدلات تنفيذ الوحدات السكنية بالحي السكني تسير بنسب مرتفعة وفق الجدول الزمني، وهناك بعض الشركات استطاعت أن تتفوق على الجدول الزمني وتحقق معدلات تنفيذ عالية.

وأوضح أن الحي السكني يتضمن أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، جار تنفيذها بواسطة أكثر من 5 شركات كبرى تضم مئات المقاولين، بجانب الجزء الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتكون العمارة السكنية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من بدروم وأرضي و7 أدوار متكررة بمسطح 580 مترا مربعا للدور، ومسطح الوحدة مختلف يبدأ من 130 مترا مربعا وحتى 180 مترا مربعا شاملة الخدمات، وتتكون الشقة من 3 غرف وريسبشن و2 حمام ومطبخ له بلكونة وحجرة نوم بحمام مستقل، وجميع الغرف لها مشارفها الخاصة، مشطبة سوبر لوكس.

كما تتضمن المشروعات التنموية الجديدة المقرر طرحها، الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي ويتضمن من 15 إلى 20 ألف وحدة سكنية بمساحات 90 مترا مربعا كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة.

كما يتم تسليم وحدات مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وذلك في عدد من المدن الجديدة أبرزها «أكتوبر وبدر والسادات، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والعبور»، حيث تسلمت الوزارة من القوات المسلحة نحو 60 عمارة بما يقرب من 1440وحدة سكنية وجار معاينة 30 عمارة أخرى بإجمالي 720 وحدة سكنية بـ5 مدن وهي «العبور وبدر والشروق والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة».