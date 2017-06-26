صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها. وكان البرلمان المصري، قد أقر الأربعاء، الاتفاقية التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة للمملكة. وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد التصويت. وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري قد وافقت في وقت سابق على الاتفاقية بالإجماع، وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت. كما كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت، على تمرير الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.