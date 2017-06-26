القاهرة - ناهد إمام

أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي يتم العمل عليها بالتنسيق مع مختلف الوزارات ستشمل كل الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى أماكن الخدمات مثل المطار والمستشفى والمدرسة والإسكان، والميزة النسبية في كل محافظة. وأكدت أن دور التعاون الدولي يتمثل في توقيع عدد من الاتفاقيات مع مختلف الشركاء في التنمية، من أجل دعم البرنامج الاقتصادي لمصر وإقامة مشروعات تنموية، إضافة إلى تعزيز علاقات مصر مع مختلف الصناديق العربية.

وقالت نصر - خلال لقائها ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكري في السفارات المصرية في الخارج وزوجاتهم - إن مصر تعمل على ضخ استثمارات جديدة، وجذب الكثير من المستثمرين، وتدعم المرأة، والدليل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة، وتمثيلها بأكبر نسبة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني والتي تتواصل مع الأسر الأكثر احتياجا، وتقوم بعمل مشروعات تنموية.