القاهرة - ناهد إمام

رصدت كاميرا «الأنباء» توافد أعداد كبيرة من المواطنين على حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة في أول أيام عيد الفطر المبارك، هذا وقد شهدت الحديقة إقبالا كثيفا من الزوار، وتزاحم الأطفال على قفص النسانيس الصغيرة وايضا ركوب الكارته الصغيرة.

وقد استقبلت 9 حدائق للحيوان تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة زوار العيد منها اهمها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل «حديقة الفيوم وبني سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية».

واستحوذت حديقة حيوان الجيزة على النصيب الأكبر من الزائرين نظرا لأنها أكبر الحدائق وشهدت تطبيق 25 خطة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر لـ 18 منفذا.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، د. محمد رجائي إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع حدائق الحيوان لاستقبال زوراها وإلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان، وعمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو في أبهى صورها، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب، وزيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير، كتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية.

واستمتع الأطفال بعروض حديثة لحيوان اللاما الأهلية - الأيل الأوروبي ومكاك البنغال، وفقس جديد لطائر العنز الأبيض، ولأول مرة منذ حوالي 20 عاما فقس لطائر الفزان الذهبي، والغزلان، وأبو حراب السوداني و«الاميو» ومولودة جديد لأنثى الجمل الآسيوي «ذي السنامين» أطلقت عليها الحديقة لقب «جنى» ومولود لأبو عدس «لولبي القرون» المهدد بالانقراض، وبوجا يلاند، وقرد حبشي، وعبلنج سوداني، وكبش اروى، وابوحراب سوداني، وماعز آسيوي، فقس درة هندي، وفقس نعام وفقس اميو، وفقس بط بليول.

كما استمتعوا برؤية الحيوانات الصغيرة، وعروض للنعام، وعروض جديدة لببيت الزواحف وللطيور.

واستقبل زوار العيد الدب البني الروسي والملقبين بـ «عنتر وحسونة»، نجوم الحديقة، وعروض للفهد وأنثاه، وأدب ورقة الزرافتين «ياسو وسونسون»، و38 أسدا، و29 من حيوانات فرس النهر، أو سيد قشطة، وأبرز الأسود «العمدة، حسين فهمي والحاج متولي، والأبيض» الملقبين بـ «نجوم الحديقة»، وتجهيز الجزيرة المائية لعرض البجع، وحديقة حيوان الطفل وتدعيمها بالحيوانات الأليفة، والاستراحة الملكية والجبلاية «الملكية والشمعدان»، وبركة «سيد قشطة» وعروض لسبع البحر اللمبي، وجاميكا، وبحيرات البط وجزيرة الشاي، وتشغيل قطار فرس النهر، والمتحف الحيواني.

وعروض الكنجارو «ريفو»، وفقس البجع الأبيض، والفيلة نعيمة و4 دببة منها «سلوى» اقدم دبة بالحديقة، وهاني ونفين وسماح، وعروض الشمبانزي لوزة يويو إنجي البرنس، ودودو وكوكو، جيلية، وتجهيز وإنارة الجبلاية الملكية، و2 بقر وحشي جنوبي وتجهيز كشك البقرة، وأنثى إنسان الغاب تيتي، والنسناس والقرود وأشهرها جمعة ونادر ووحيد ورشيدة، والقرد الأصفر تليها بيوت الزواحف والتي تضم الثعابين والسلاحف البحرية والتمساح النيلي والحرباء والسحالي والأبراص، والكودو الكبير الملقب (تيتو) مع باقي أفراد القطيع المكون من الأب (مون) والأم (هنا) والابن (بيبو) والابنة (نوجان).