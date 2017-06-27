القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أعلن اكثر من 250 عضوا في مجلس النواب تقديم مشروع قانون جديد يلزم الدولة بإنشاء صندوق خاص بحصيلة قيمة مشروعات قيادات ورموز جماعة الاخوان من العناصر المحبوسة لصرف التعويضات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين من عملياتهم الارهابية وكذلك الصرف من عائد استثمارها على المعاشات الشهرية التي تصرف لهؤلاء، وطالب النواب بسرعة إصدار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وقررت لجنة الدفاع والامن القومي البرلمانية تبنى استصدار قانون جديد من البرلمان لاستحداث أنوطة وأوسمة لشهداء الوطن اضافة الى مشروع قانون لجنة التضامن الاجتماعي والمقدم من رئيسها عبدالهادي القضبي بدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين المدنيين.

وقررت لجنة الدفاع مناقشة مشروع القانون الاسبوع المقبل والمقدم من النائب ممدوح مقلد الذي قال لـ «الأنباء» انه سيطبق على الشهيد الذي فقد حياته دفاعا عن الوطن وإنفاذا للقانون وفي مواجهة الإرهاب أو بسببه أو استهدف من الإرهاب بسبب الوظيفة ومكانته أو دينه والمصاب الذي فقد احدى وظائفه الجسدية بسبب الإرهاب سواء كان من القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين وأقعدته عن العمل فلا يضار في وظيفته كأواسط حالته، وإذا أصيب بعاهة فلا مضار لأصابته وتتـــولى الدولـــة إعالتــه.

وحدد مشروع القانون أنواط الشهداء: «نوط شهيد الإقدام»، لمن فقــــد حياتــــه في ميــــدان المعركــــة وتمنح أسرته كل مزايـــا زميله الحي مـــن راتب ومزايا أخــــرى لأواسط المتميزيـــن من دفعته حتى بلوغـــه سن المعـــاش، و«نوط شهيـــد الواجب» لكـــل من فقد حياتـــه في المعركة وكـــان مشاركـــا فيها وتعمـــم فيه المزايا التي تمنح للقـــوات المسلحــــة على شهداء الداخليـــة والمدنيين، وأخـيرا «نـــوط الشهيـــد» لكل مـــن استهـــدف بالقتل بعيدا عن ساحـــة المعركـــة على أيـــدى العناصر الارهابيـــة أو الإجراميـــة بسبـــب عملـــه، أو دينـــه أو مكانـته.

ومنح مشروع القانون 13 ميزة لأسر جميع الشهداء ممثلة في الإعفاء من المصاريف الدراسية في التعليم والشهادات الجامعية، إعفاء نصف تذاكر السفر في القطارات ووسائل النقل العام، تمييز إيجابي في تولي الوظائف كالنسبة المخصصة للمعوقين، تمييز إيجابي في الأولوية في السكن بالمدن الجامعية لأولاده، وتمييز إيجابي في نسب توزيع السكن الاجتماعي، وتمييز إيجابي في الالتحاق بالكليات العسكرية، وتمييز إيجابي في الرحلات الدينية وفى المصايف بفنادق القوات المسلحة والداخلية وفي إطلاق اسمائهم على الشوارع والمنشآت تخليدا لذكراهم ومزايا مالية تختلف وفقا لنوع النوط الممنوح للمتوفى، استخراج بطاقات علاجية للوالدين والأبناء لتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم بالمجان وفقا لضوابط محددة في مستشفيات القوات المسلحة والشرطــة.

ويتم جمع كل المزايا المالية للأسرة من الوزارات المختلفة في وعاء مالي واحد يوزع ريعه على الورثة وفق قوانين توزيع المعاشات بوزارة التضامن بما يكفل رعاية أسرته فور الحادث مباشرة.