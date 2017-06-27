القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أكد عبدالفتاح عاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية ان جميع المناطق السياحية تشهد زيادة في نسبة الاشغالات الفندقية لتصل الى 90% خلال عيد الفطر المبارك ولمدة اسبوع،

وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان العين السخنة تتصدر قائمة الاشغالات كثافة تليها الاسكندرية والساحل الشمالي ومطروح بنسبة 80% والغردقة في المركز السادس 60% وشرم الشيخ الرابع 58% ثم الاقصر واسوان 30%.

واضاف عاصي ان هناك اقبالا كبيرا من السياحة العربية خلال تلك الفترة، كما يوجد اقبال من الجنسيات الاجنبية في كل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والاقصر واسوان ولاول مرة توجد جنسيات عربية واجنبية في العين السخنة خاصة من الجاليات الموجودة في مصر.

واشار الى ان المؤشرات الخاصة بالحجوزات المستقبلية تؤكد استمرار التدفقات الواردة خاصة من الدول العربية والخليجية بصفة خاصه خلال شهر يوليو القادم بمعدلات كبيرة وذلك خلال موسم السياحة العربية الذي يستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، كما ان هناك زيادة في الحركة الوافدة من الدول الاجنبية الشهر المقبل خاصة من ايطاليا والمانيا واوكرانيا والتشيك الى مختلف المناطق السياحية خاصة البحر الاحمر وشرم الشيخ.