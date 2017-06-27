طالبت الأوساط السياحية والشعبية في الأقصر وأسوان وزارة السياحة المصرية بتخصيص عشرة ملايين دولار للترويج للسياحة الثقافية والسياحة النيلية، اللتين تشتهر بهما المحافظتان، في الأسواق الخارجية.

وشدد محمد صالح، منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية بمحافظات صعيد مصر، في تصريحات لـ (د.ب.أ) على أهمية القيام بحملة ترويجية تسويقية للأقصر وأسوان وأيضا دندرة وأبيدوس في الخارج، بهدف استعادة الحركة السياحية الوافدة لتلك المقاصد السياحية بعد تأثرها خلال الفترة الماضية، خاصة أن الأقصر وأسوان كانتا من أكثر المقاصد السياحية المصرية تأثرا بما شهدته مصر من تراجع في التدفقات السياحية الوافدة للبلاد.



وطالب أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، في برنامج تحفيزي لدعم رحلات الطيران العارض (شارتر) الوافدة إلى لأقصر وأسوان، ومنح الشركاء في الخارج مميزات سيتم الإعلان عنها حال زيادة الرحلات الوافدة بهدف الاستمتاع بمقومات السياحة الثقافية بجنوب مصر.

وأشار أبو زيد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن ذلك سوف يصب في صالح استعادة حركة السياحة الثقافية بوجه خاص، وإعادة تنشيط السياحة في مصر بوجه عام، وذلك بجانب برنامج ترويجي وتسويقي يتناسب والقيمة التاريخية والإنسانية للآثار الفرعونية في الأقصر وأسوان.

وكان وزير السياحة المصري، يحيى راشد، قد أصدر قرارا بتخصيص 10 ملايين دولار لتنظيم حملة ترويجية لمدينة شرم الشيخ بأسواق أوروبا وآسيا.