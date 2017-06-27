القاهرة ـ هالة عمران

كشفت مصادر قضائية عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعلن خلال أيام، وتحديدا قبل انتهاء الشهر الجاري، أسماء رؤساء الهيئات القضائية، بقرار جمهوري، وفقا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها في وقت سابق، وتنص على اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 أقدم نواب يتم ترشيحهم للرئيس.



وأوضحت المصادر أن قرار اختيار رؤساء الهيئات القضائية من قبل الرئيس، والذي يعد الأول عقب إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة اختيار رئيس كل هيئة، يجب أن يصدر قبل 30 الجاري، باعتباره بداية السنة الوظيفية الجديدة، وخروج غالبية رؤساء الهيئات الحاليين للمعاش بعد اكتمال عطائهم القضائي.