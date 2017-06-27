القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل أن شركة فاو الصينية لصناعة السيارات تدرس حاليا التواجد في السوق المصري، حيث ستقوم بإيفاد بعثات فنية متخصصة لدراسة السوق على أرض الواقع، وتحديد التوجهات الاستثمارية للشركة بمصر خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع رئيس مجلس إدارة شركة فاو الصينية العملاقة التابعة للحكومة الصينية وانج شياجيان والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء مستقبل صناعة السيارات في السوق المصري، واستراتيجية صناعة السيارات، والحزم التحفيزية التي تتيحها الحكومة حاليا لمصنعي السيارات للدخول والعمل بالسوق المصري.



وقال الوزير ان التوجه الحالي للدولة يستهدف تعميق الصناعة الوطنية في مجال صناعة السيارات، وتقليل الاعتماد على صناعات التجميع، والتى لا توفر أي قيمة مضافة للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتيح حزما تحفيزية ضخمة لصناعة السيارات في كل المحافظات والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.