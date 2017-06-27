نفت وزارة السياحة ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإخبارية من أنباء مغلوطة عن صدور قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ والغردقة إلا بعد إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول على موافقة أمنية مسبقة.



وقال يحيى راشد وزير السياحة إن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وإن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة من شأنه أن يزعزع ثقة السائح في منظومة السياحة المصرية، وفي القرارات التي تتخذها الحكومة للتيسير على الأشقاء العرب لزيارة مصر، كما أنه يقلل من الجهود التي تبذلها الوزارة لاستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.



وشدد راشد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة.