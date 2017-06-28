القاهرة - خديجة حمودة

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن القوات الجوية نجحت في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية.



وقال المتحدث العسكري إن القوات الجوية نجحت في رصد وتتبع وتدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود.

وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن نجاح القوات الجوية في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية، يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدي بكل قوة للحملات العدائية الممنهجة التي تسعى إلى استهداف مسيرة الدولة المصرية والتأثير على الأمن القومي المصري.

وقال إنه بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة.



وأشار إلى أن العملية أسفرت عن استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.