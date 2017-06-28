القاهرة ـ ناهد إمام

توقع خبراء البناء والتشييد والعقارات أن يشهد السوق العقاري المصري حالة من الرواج في حركة البيع والشراء عقب إجازة العيد، وذلك مع اجازات المصريين العاملين بالخارج، ونفى الخبراء تأثير ارتفاع الفائدة على الودائع بالبنوك على الاستثمار العقاري.

في البداية، اكد عضو شعبة الاستثمار العقاري م.محمد البستاني أن السوق العقاري سيشهد حالة من الرواج في حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة التي تأتي تزامنا مع مع اجازات المصريين العائدين من الخارج خاصة مع الإقبال على طرح مشروعات المصايف خاصة في الساحل الشمالي، وذلك بعد انتهاء حالة الركود التي سيطرت على السوق الفترة الماضية.



وقال: ان رفع سعر الفائدة على الودائع رغم جذبه لنسبة من عملاء الشراء بهدف الاستثمار إلا أنه لم يقلل من جاذبية العقار لأن معدلات الربحية في العقار تحتفظ بارتفاعها عن باقي الأوعية الادخارية والاستثمارية مع ارتفاع الطلب مقابل انخفاض المعروض.

من جانبه، قال الخبير العقاري علي ادريس: إن الشهر المقبل سيشهد طرح مشروعات كبرى من قبل كبار مطوري القطاع العقاري بالساحل الشمالي، حيث سيتم الاعلان عن 6 مشروعات جديدة.

وأضاف أن طرح هذه المشروعات يساهم في زيادة التنافسية بين الشركات نحو تقديم عروض وتسهيلات لاستقطاب العملاء، مشيرا إلى أن تواجد الشركات الكبرى يدفع نحو رفع القيمة المضافة للمنطقة وزيادة الاستثمارات المستقبلية بها وحالة من الرواج بالسوق العقاري.

وفيما أعلن وزير الاسكان د.مصطفى مدبولي انه بعد موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي على طرح وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج بالدولار، وسيتم بدء تسليم وحدات مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وذلك في عدد من المدن الجديدة أبرزها أكتوبر، وبدر، والسادات، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والعبور باحتفالات 30 يونيو، حيث تم الانتهاء من تشطيب نحو 90% من وحدات المرحلة الأولى بالمشروع.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت من القوات المسلحة نحو 100 عمــارة بما يقرب من 2400 وحدة سكنيـــة، وجار معاينة 30 عمارة أخرى بإجمالي 720 وحدة سكنية بـ 5 مدن وهي العبور وبدر والشروق والعاشــر من رمضان ودمياط الجديدة.