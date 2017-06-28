القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قال م.علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة وافقت على قراري رئيس جمهورية مصر العربية رقم 234 و 240 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان وذلك لاستكمال تمويل إنشاء مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد الجديدة لتلبية حاجاتها لمياه الشرب بطاقة أولية 150 ألف متر مكعب بقيمة 18 مليونا و500 ألف دينار تضاف إلى ما سبق الاتفاق عليه بشأن ذات الموضوع مع الصندوق أيضا.

ولفت والي إلى أن اللجنة وافقت على الاتفاق لأنه يعتبر مصدر تمويل مهم للمشروع ويمثل أهمية استراتيجية لتحقيق أهداف الدولة المتكاملة في تلك المنطقة حتى تكون الإنشاءات الجاري تنفيذها متزامنة مع تنفيذ المرافق التي تخدمها وعلى رأسها مياه الشرب.