القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قررت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية بدء امتحانات الدور الثاني في جميع الصفوف والمراحل التعليمية باستثناء امتحانات إتمام الشهادة الثانوية لابناء المصريين في الخارج السبت 15 يوليو المقبل، على أن تنتهى اختبارات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي يوم الثلاثاء 18 يوليو المقبل، أما الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فتنتهى يوم 20 من الشهر نفسه.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فتنتهى امتحانات الصفوف الثلاثة في 22 يوليو المقبل، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، فتنتهي اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي (الشعبتين الأدبي والعلمي) يوم الثلاثاء 25 يوليو المقبل.