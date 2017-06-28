القاهرة ـ هالة عمران

أكد م.مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، أنه لا صحة لرفع أسعار كروت الشحن المدفوع مقدما، موضحا أن بعض التجار المخالفين يلجأون في بعض الأحيان إلى رفع أسعارها في الأعياد والمناسبات مستغلين إغلاق الكثير من المحال التجارية في العطلة وفتح المراكز الربيعية والمعتمدة لفترات أقل.

وأوضح «عبد الواحد» في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الزيادات لا تزيد على نصف جنيه لدى بعض المخالفين، مطالبا عملاء المحمول، بضرورة التعامل مع المنافذ والمحال التجارية الرسمية، مشيرا إلى أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات ضد المستغلين.

وأضاف أنه سيتم تطبيق زيادة القيمة المضافة على المحمول من 13 إلى 14% اعتبارا من السبت الموافق 1 يوليو وفقا للقانون الصادر في سبتمبر من العام الماضي، ليصل إجمالي الضرائب المطبقة على عملاء المحمول نحو 23%.

وأوضح أن الجهاز يبحث مع وزارة المالية ومشغلي الهاتف المحمول كيفية تطبيق ضريبة 1% على عملاء المحمول سواء بإضافة نحو 10 قروش على قيمة كروت الشحن فئة 10 جنيهات كمثال، أو خصمها من قيمته واستمرار الكروت بنفس قيمتها المادية المحددة منذ سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن شركات المحمول كانت قد قدمت اقتراحاتها بشأن هذا الأمر وهي تدرس حاليا بالجهاز على أن يتم إصدار قرار قبل الموعد المحدد بالقانون 1 يوليو المقبل.

ورجح الا تؤثر هذه الزيادة البسيطة للغاية على العملاء أو تتسبب في ارتباك السوق كما حدث العام الماضي من قيام بعض التجار برفع أسعار الكروت بشكل مبالغ فيه أو الامتناع عن البيع.