القاهرة - ناهد إمام

سجلت الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة التي تندرج ضمن صادرات مواد البناء، خلال شهر أبريل 209 ملايين دولار، واحتلت الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب من مصر بقيمة 154 مليون دولار، تلتها سويسرا بـ 31 مليون دولار، وتركيا استوردت ذهبا من مصر بـ 16 مليون دولار، ثم لبنان بـ 7 ملايين ثم السعودية 445 ألف دولار.

وكان المجلس التصديري لمواد البناء، أعلن ارتفاع اجمالي صادراته، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 1.3 مليار دولار، مقارنة بـ 870 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 58%.

وأوضح التقرير الربع السنوي للمجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع أغلب صادرات القطاع وعلى رأسها المشغولات الذهبية والسبائك، والتي قفزت بنحو 88% لتسجل 703 ملايين دولار، مقابل 373 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحوذ السوق الاماراتي على النصيب الأكبر منها بحجم صادرات بلغ 447.6 مليون دولار.

وأشار الى إن إجمالي صادرات قطاعات الصناعات المعدنية، سجلت زيادة بلغت 72% لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.