مطار العاصمة الجديدة الأحدث.. يسهل السفر لمحافظات الدلتا ويحظى بأولوية قصوى من السيسي

بدء خدمة «شك إن» لدخول الطائرة من الموبايل للمسافرين دون حقائب

الراكب صاحب الحقيبة الواحدة يحق له أخرى إضافية 23 كيلو مقابل 15 ديناراً فقط

يمكن تعديل الحجز عبر الاتصال بـ «الكول سنتر -1717» مجاناً

تسيير 4 رحلات يومياً بين القاهرة والكويت ورحلات إلى الإسكندرية وشرم والأقصر

الشركة تنقل الجثامين إلى مطارات القاهرة والأقصر والإسكندرية

الطريق الجديد من الدائري إلى بنها يقلص الازدحامات ويحل كثيراً من مشاكل الطرقات خارج القاهرة

قريباً.. سنعلن عن مفاجآت الشحن الجوي على الطائرة بسعر يتراوح بين 600 و700 فلس للكيلو

يمكن للراكب دفع فرق سعر 50 إلى 75 ديناراً ويتمتع بجميع مميزات «البيزنس» على مصر الطيران أجري الحوار: أسامة أبو السعود مع اطلالة الصيف وبدء موسم السفر، كان لابد من اللقاء مع المدير الاقليمي لشركة مصر للطيران في الكويت فتحي نزيه للتعرف على ما تقدمه الشركة الأعرق في العالم العربي من خدمات خاصة وامكانيات وامتيازات توفرها لعملائها من الكويت وما حققته الشركة من تطور مع انتقالها الى مقرها الجديد في الدور الـ 16 ببرج السور وهو تطور في الشكل والاداء والمضمون. وكشف نزيه خلال لقائه مع «الأنباء» عن العديد من الأمور التي تخص «مصر للطيران» وما توفره من خدمات لركابها وايضا تطوير منظومة المطارات المصرية، وتشغيل خدمة «شك ان» لدخول الطائرة من الموبايل عبر موقع مصر للطيران للراكب غير المصطحب لحقائب دون الوقوف في صفوف وزن الأمتعة. واشار الى ان «مصر للطيران» تسير 4 رحلات يوميا بين القاهرة والكويت ورحلات الى الاسكندرية وشرم الشيخ والاقصر، لافتا الى ان عمليات تحديث اسطول الشركة مستمرة ونهدف للوصول الى 105 طائرات بشركة مصر للطيران حتى العام 2022. وكشف نزيه عن تخفيضات هائلة اقرتها «مصر للطيران» لعملائها فيما يخص وزن الحقائب، حيث تم تخفيض أسعار الحقائب الإضافية وزن 23 كيلوغراما من 46 الى 28 دينارا فقط و15 دينارا للحقائب الاقل وزنا من ذلك. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بعد انتقال مكتب مصر للطيران لمقرها الجديد ببرج السور، ما الجديد الذي تقدمه لعملائها في الكويت، وهل هو تغير في الشكل فقط ام هو تطوير يشمل الخدمات العروض والمميزات التي تقدمها لعملائها؟

٭ الموقع الجديد لشركة مصر للطيران في الكويت الكائن ببرج السور شارع السور الدور 16 يأتي على بعد خطوات من المقر القديم للشركة، يعتبر نقلة نوعية وحضارية لأن البرج الجديد يضم مميزات متعددة في البنى التحتية سيتم استغلالها في الكول سنتر، خصوصا ان المكتب الاقليمي لمصر للطيران في الكويت لم يكن به خدمة «كول سنتر» من قبل.

وأدخلنا نظام اتصالات مرتبط بنظام الفايبر وفي المرحلة المقبلة سيتم تحويله بعد رنتين او ثلاث رنات الى كول سنتر مصر مباشرة وهي خدمة مجانية للعميل من الكويت سيتم يتم الرد عليه عبر 180 موظفا في كول سنتر «مصر للطيران» الرئيسي في القاهرة.

وبالفعل كانت إحدى المشاكل الخطيرة التي يعاني منها عملاء مصر للطيران في الكويت هي عدم وجود كول سنتر، فهل ستنتهي المشكلة بشكل نهائي بعد عملية التطوير الجديدة؟

٭ نعم، ستنتهي تلك المشكلات بشكل دائم، فمصر للطيران في الكويت ومن خلال عملية التطوير سيتم ربطها آليا بالكول سنتر في مصر، حيث ستتحمل مصر للطيران تكلفة الدولية للعملاء سواء للحجز او تغيير الحجز وخلافه من العمليات ويتم الحجز فوريا عبر ارقام مصر للطيران في الكويت الحالية وهي 5/6/7/ 22915304.

وسيكون التحويل مباشرة الى رقم 1717 والرد الآلي من الـ 7 صباحا وحتى الـ 12 مساء، وهناك خطة ليكون الرد الآلي على مدار 24 ساعة. والمكتب الجديد عبارة عن دور واحد على مساحة 430 مترا مربعا ويشمل جميع الخدمات من البيع والحجز والحسابات والادارة، وهذا بالطبع تسهيلا على العملاء، حيث كان المكتب القديم مكونا من عدة أدوار، وكان يسبب إرهاقا للعملاء، لذلك فالمكتب الجديد يعتبر واجهة مميزة لمصر للطيران في الكويت.

كم عدد رحلات مصر للطيران يوميا؟ وهل هناك خطة لزيادتها في الفترة المقبلة؟

٭ مصر للطيران تسير 3 رحلات بين القاهرة والكويت يوميا، رحلة الفجر 4.15 فجرا ورحلة الساعة الـ 2 ظهرا ورحلة الساعة الـ 7 مساء، وهناك رحلات الاسكندرية والاقصر بالتناوب 5 ايام الاسكندرية ويومان الاقصر، وهناك رحلات اسبوعية الى شرم الشيخ يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع، كما ان هناك عروضا مميزة لشرم الشيخ والغردقة عن طريق مطار القاهرة ترانزيت ساعتين فقط وتبدأ من 90 دينارا.

وماذا عن موسم الصيف؟

٭ خلال فترة الصيف تزداد عدد الرحلات بين القاهرة والكويت رحلة يوميا حيث تقلع من القاهرة الساعة الـ 8 مساء وتصل الكويت الـ 11.30 وهي رحلة كبيرة، وايضا نقوم بتغيير الطائرات الى طائرات ذات سعة اكبر في عدد الركاب لاستيعاب حركة المسافرين خلال فترة الصيف.وهذه الرحلات الاربعة بين القاهرة والكويت يوميا تغطي الـ 24 ساعة وبطرازات كبيرة ماعدا طائرة الفجر.

شكاوى الأسعار

هناك شكاوى دائمة من ارتفاع اسعار تذاكر مصر للطيران خلال فترة الصيف وعدم امكانية الحصول على حجز على رحلات الصيف مبكرا جدا، بم تردون على ذلك؟

٭ ابواب مكتب مصر للطيران وجميع الوكلاء المعتمدين متوافر بها التذاكر دائما وعلى مدار العام، ولكن دائما فترة الصيف هي فترة السفر والعودة وتصل ذروة الموسم من 26 اغسطس الى 11 سبتمبر، فالاماكن متوافرة طوال العام، ولكن الراكب يبحث عن الاسعار الارخص، وهي متوافرة ولكن قبل شهر اغسطس بالطبع.

وبعد ذلك من يوم 12 سبتمبر ترجع الاسعار الى سابق عهدها، وهذا لا يخص مصر للطيران وحدها، ولكن كل شركات الطيران، حيث تتعامل مع الموسم بأسعار واحدة، وهذه أسعار الصيف المعتادة.

رحلات الصعيد وشحن الجثامين

ننتقل الى رحلات «مصر للطيران» الى مطارات الصعيد وخصوصا سوهاج واسيوط، متى ستعود مصر للطيران الى تلك الخطوط من جديد خصوصا موضوع شحن الجثامين الذي يخص شريحة كبيرة من المصريين المقيمين في الكويت؟

٭ «مصر للطيران» توقفت على بعض خطوط الصعيد، واصبحت شركة طيران «اير كايرو» التي تملك فيها مصر للطيران بديلا عنها وهناك رحلات يومية لمطار سوهاج على مدار الـ 7 ايام وتقريبا 5 ايام لمطار اسيوط.

ولكن الرحلات المباشرة لمصر للطيران تتوقف على عدد طائرات اسطول مصر للطيران، ففي الوقت الحالي عدد الطائرات لا يستوعب مطاري سوهاج واسيوط ولكننا وضعنا ذلك ضمن الخطة المستقبلية وعمليات تحديث اسطول الشركة للوصول الى أكثر من ١٠٠ طائرة تابعة لشركة مصر للطيران حتى 2022.وبالنسبة لشحن الجثامين، فإن مصر للطيران تنقل الجثامين الى مطارات القاهرة والاقصر والاسكندرية و«مصر للطيران» تعطي الاولوية لنقل الجثامين والمرافقين عن الركاب العاديين لانها حالات انسانية وهذه مسؤولية «مصر للطيران» الوطنية والمجتمعية وخاصة المصريين المقيمين خارج الوطن.

تحديث الأسطول

نتحدث عن خطة تطوير اسطول «مصر للطيران»، كم عدد طائرات الشركة حاليا وما هو طموح الشركة خلال الفترة القليلة المقبلة؟

٭ هناك خطة تطوير مستمرة لمصر للطيران وتم التعاقد على 9 طائرات جديدة تسلمنا منها طائرتين في يناير وابريل الماضي وسيتم تسليم باقي الطائرات على التوالي خلال اقل من سنة. وهذه الطائرات ذات سعة ركابية كبيرة من طراز بوينغ 737-800 وتحمل 154 راكبا في الرحلة وهي أعلى من الموجودة حاليا بـ 10 مقاعد وإمكانياتها أكبر بكثير فيما يخص المحركات والتجهيزات الداخلية.كما ان «مصر للطيران» لديها 20 طائرة من هذا الطراز اضافة الى 9 طائرات جديدة سيكون مجموعها 29 طائرة من هذا الطراز، وسنقوم باستغلالها على خط الكويت في الرحلات لنقل الركاب الى القاهرة والاسكندرية وغيرها.

خطة التوسع

هل هذه الطائرات ضمن خطة توسع مصر للطيران في الخطوط الدولية؟

٭ لا، هذه الطائرات الـ 9 الجديدة تأتي في اطار الاحلال والتجديد بدلا من طائرات حالية ستخرج من الخدمة ويتم استبدالها بطائرات جديدة. اما خطة التوسع لمصر للطيران فهي بعد 2022 حيث ستدخل طائرات جديدة، وحينما نصل إلى أكثر من ١٠٠ طائرة حديثة فهذا انجاز لان ثلث الطائرات طرازات عريضة والثلثين طائرات اصغر للرحلات القصيرة.

مطارات في الدلتا

شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في بناء المطارات، ولكن ماذا عن منطقة الدلتا التي تغيب عن خارطة المطارات المصرية مع انها ذات كثافة سكانية مرتفعة جدا وتضم اكثر من 10 محافظات بلا مطار؟

٭ مطار العاصمة الجديدة سيكون احدث المطارات المصرية وسيسهل السفر كثيرا بالنسبة لسكان محافظات الدلتا والقناة والرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي هذا المطار والعاصمة الادارية ككل اولوية قصوى، وهذا المطار سيكون به خدمات شحن جوي لخدمة البضائع وسيكون مرتبطا بقناة السويس لنقل البضائع وخدمة الركاب. وللعلم فإن تجهيز اي مطار يحتاج الى تجهيزات ضخمة سواء تشغيلية او امنية وغيرها، وهناك خطة وضعتها وزارة الطيران بالنسبة للمطارات.

ولابد من التأكيد على ان مطار القاهرة بصالاته المتعددة 1 و2 و3 يستوعب 30 مليون راكب سنويا، وأن الحركة الحالية بين 14 الى 15 مليون راكب، ومطار القاهرة يستطيع استيعاب ضعف الحركة الحالية ولكن كانت المشكلة في الطرق وتم فتح الكثير من المحاور التي سهلت حركة المرور من وإلى المطار في دقائق قليلة جدا.ولكن مشكلة مطار القاهرة في مداخله ومخارجه والازدحام في الطرق خاصة شمال الدلتا؟

٭ الطريق الجديد من الدائري الى بنها سيحل الكثير من هذه المشاكل، وبالفعل انتهت الكثير من الازدحامات السابقة خاصة بعد تطوير العديد من المداخل والمخارج لمطار القاهرة.

خدمات جديدة

ننتقل لموضوع الخدمات الجديدة والمميزة لشركة مصر للطيران في الكويت، ما الجديد في هذا الاطار وخاصة التسهيلات في محطة مصر للطيران في المطار؟

٭ هناك العديد من التسهيلات التي تقدمها شركة مصر للطيران للركاب من الكويت ومنها خدمة الراكب غير المصطحب لحقائب فبدلا ان يقف في طابور طويل لعمل «شك ان» لدخول الطائرة، خصصنا له كاونتر قبل ختم الجوازات مباشرة الى الجوازات بحقيبته «الهاند باك» وهناك كاونتر خاص حيث يقوم موظف مصر للطيران بعمل له «شك ان» مباشرة، وهذه الخدمة موجودة في مطار القاهرة ايضا للراكب غير المصطحب لامتعة.

وهناك ايضا خدمة «شك ان» من الموبايل عبر موقع مصر للطيران حيث ينهي الراكب غير المصطحب لحقائب اجراءات دخول الطائرة من على الموبايل دون الوقوف في صفوف وازدحام، ويقوم موظف مصر للطيران بلصق «الليبل» على حقائب «الهاند باج» وينتهي الاجراء في ثوان معدودة.

والاجراء الآخر يخص الامتعة الزائدة عن المسوح به على تذاكر مصر للطيران وهي 40 كيلو و7 كيلو غرامات على الطائرة وكان اي قطعة زائدة يتم احتسابها بـ 46 دينارا للحقيبة البالغة 23 كيلو اي 2 دينار على كل كيلو وزن زائد، اما الان فتم تخفيض ذلك الى 28 دينارا فقط لوزن الحقيبة الرسمي البالغ 23 كيلو، والحقيبة الأقل من ذلك يتم احتسابها نصف قطعة بـ 15 دينارا فقط وهذه خدمات جديدة تقدمها مصر للطيران في الكويت، اذن فموضوع الوزن الزائد الذي كان يسبب مشكلة للمسافرين تم حله بسهولة.وهناك ايضا اسعار جديدة للراكب الذي حجز تذكرة على مصر للطيران بسعر مخفض ومسموح له بحقيبة واحدة 23 كيلو غراما فيسمح له بحمل حقيبة اضافية 23 كيلو بسعر 15 دينارا فقط وهذه اسعار مخفضة جدا تسهيلا على السادة المسافرين على مصر للطيران وتحقيقا لاعلى معدلات الراحة للركاب.

وهناك مفاجآت اخرى سنعلنها في مصر للطيران، تخص الشحن الجوي لمن يرغب في شحن اغراض عديدة وهو محل دراسة ربما يتراوح وزن الكيلو بين 600 الى 700 فلس.

مقاعد البيزنس

وأخيرا ماذا عن مقاعد البيزنس على مصر للطيران؟

٭ هناك ايضا خدمات جديدة حيث يمكن دفع فارق السعر ما بين 50 الى 75 دينارا، حسب قيمة التذكرة ويتم تحويلها الى بيزنس ويتمتع الراكب بمميزات البيزنس على رحلات مصر للطيران ويكون ذلك في المطار، حسب المقاعد المتاحة ويستفيد من الوزن 64 كيلو بخلاف «الهاند باج» اي 71 كيلو غراما وزن وهي خدمات مميزة جدا من مصر للطيران.

تعاون تجاري

اشاد المدير الاقليمي لشركة مصر للطيران في الكويت فتحي نزيه بالتعاون الكبير بن مصر للطيران والادارة العامة للطيران المدني الكويتي شركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث تعد الخطوط الجوية الكويتية افضل شريك تجاري لمصر للطيران ومن افضل علاقات التعاون على المستوى الدولي.