القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي انه ستتم ترقية نصف مليون معلم في مختلف مراحل التعليم بعد غد الاحد وإصدار قرار بنقل المغتربين المعينين في مسابقة الـ 30 ألف معلم إلى محافظاتهم الأصلية.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم تثبيت المعلمين العاملين بعقود مؤقتة منذ 2007 ومن لم يستوف الشروط سيتم المد له سنة وتدريبه والإبقاء عليه بدلا من فصله.

وكشف عن زيادة موازنة وزارة التعليم بـ 20 مليار جنيه، مضيفا: ان الوزارة تسعى لاستخدام هذه الزيادة في رفع مرتبات العاملين.