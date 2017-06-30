عواصم وخديجة حمودة والعربية نت

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الاول اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتم خلال الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي، وسبل تدعيم العلاقات المتميزة بين البلدين في كل المجالات.

كما تم خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزعيمان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، والعمل على مواجهة المخاطر والتحديات، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية.

وفي سياق منفصل، تقدم القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ظهر امس تشييع جثمان اللواء أ.ح محمد لطفي يوسف قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الذي لقي مصرعه في حادث سير وقع على الطريق الصحراوي أمام مدينة السادات بمحافظة المنوفية أثناء توجهه من القاهرة إلى الإسكندرية مساء أمس الاول. وشارك في تشييع الجثمان رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل والقائد العام وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد كبير من كبار قادة القوات المسلحة وأهل الفقيد.

وقع الحادث مساء أمس الاول نتيجة انقلاب السيارة التي كان يستقلها اللواء محمد لطفي، وتم نقله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.