القاهرة - مجدى عبدالرحمن

اشتعلت ثورة من الغضب في مقر مجلس النواب وسارع أكثر من 110 نواب في البرلمان الى تقديم بيانات عاجلة الى رئيس الحكومة شريف اسماعيل ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي يطالبون فيها بإلغاء الأسعار الجديدة للمحروقات وحذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على تلك الزيادات التي وصفوها بالتعسفية والقاتلة في الوقت الذي سارع فيه ثلاثة نواب الى تقديم استجوابات عاجلة للحكومة يتهمون فيها اعضاءها بالقتل البطيء للمواطنين.

وأعلن النواب انه سيتم تخصيص جلسة الاثنين القادم لمناقشة أزمة اسعار المحروقات وتقديم طلب عاجل موقع عليه من اكثر من 450 نائبا يجرى الحصول على توقيعاتهم حاليا لاجبار الحكومة على التراجع عن الاسعار، واكدوا ان اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثانية لن يكون على حساب الشعب.