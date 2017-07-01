عرضت وزارة الاتصالات أمس في برنامج «صباح الخير يا مصر» أحدث إنتاج مصري «أول موبايل مصري» وهو موبايل عالمي ينتمي للجيل الرابع.

وقدم م.ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التهنئة للشعب المصري علي إنتاج «أول موبايل مصري»، مؤكدا أن هذا الموبايل به إمكانيات كبيرة وسعره منافس سيكون في متناول المواطن المصري.

وقال القاضي إن استراتيجية الحكومة ومنها استراتيجية وزارة الاتصالات «تعد استراتيجية كاملة» قائمة على إتاحة الخدمات للمواطنين بجودة عالية جدا وتتطابق مع المعايير الدولية وعلى التصنيع الإلكتروني والتدريب.

وكشف عن عدة مناطق تكنولوجية في عدد من المحافظات تم تنفيذها وأخرى يتم تنفيذها حاليا طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب القاضي عن أمله في أن تكون «الصناعة المصرية» فاعلة في العالم والاقتصاد القومي أكثر من أن نكون نحن كمصريين مستهلكين أو مستخدمين لكل ما ينتجه العالم.