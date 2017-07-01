القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أعلن وزير الزراعة د.عبدالمنعم البنا لـ«الأنباء» عن فتح منافذ جديدة للاستيراد من الدول المشهود لثروتها الحيوانية بالصحة الجيدة ومطابقة المواصفات العالمية، مشيرا الى ان فتح المنافذ الاستيرادية الجديدة يأتي من اجل توفير اللحوم الآمنة والرخيصة التي تكون في متناول المواطن وضرب جشع التجار والزيادة غير المبررة في الاسعار والارتفاع الجنوني التى وصلت اليها اللحوم في القطاع الخاص.

واضاف الوزير انه تم ايفاد عدة لجان لدول اوروبية وآسيوية لمراقبة السوق هناك واستيراد لحوم ذات جودة عالية، متوقعا انه لن يزيد السعر للحوم المستوردة في عيد الاضحى المبارك على 75 جنيها، واللحوم البلدية المشفاة ما بين 85 و95 جنيها، واللحوم الضأن البلدية المذبوحة لن تزيد على 100 جنيه للكيلو.