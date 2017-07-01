القاهرة ـ ناهد إمام
أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس الجمعة التقرير السنوي «عام من التعاون الإنمائي الفعال» والذي يرصد جهود التنمية خلال عام 2016.
وتصدر التقرير الذي جاء في 116 صفحة جزء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2016، حيث قال: «تمضي مصر بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تراعي البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية».