القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل إن إصلاح منظومة النقل الجماعي والنقل العام، يبدأ بوجود إدارة صحيحة للمنظومة، لا تهدر المال العام ولا آدمية المواطن، مقترحا إدارة هذه المنظومة على طريقة «أوبر وكريم».

وأكد وكيل لجنة النقل أن المواطن في بعض الدول الأوروبية لا يستخدم سيارته الخاصة سوى في الإجازات، مؤكدا أن اللجنة فتحت الأمر أكثر من مرة مع وزير النقل سواء الحالي أو السابق.

وأشار إلى انه قدم اقتراحا من قبل باستخدام طريق «ترام مصر الجديدة» المهجور كمسار مخصص للنقل العام، مشيرا إلى أن وجود وسيلة مواصلات محترمة وآدمية ستدفع المواطن صاحب السيارة لترك المركبة واستقلال المواصلات، وهو ما سينعكس بالتالي على المظهر الحضاري، وانخفاض معدل التلوث، وحل أزمة المرور.