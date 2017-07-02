القاهرة - هالة عمران

نفى م.مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردد حول زيادة أسعار كروت الشحن المحمول، أو خصم شركات المحمول ١٤٠ قرشا من قيمة الكارت فئة ١٠ جنيهات. وأوضح عبد الواحد أنه تم خصم ١% فقط من قيمة الكروت بقيمة 10 قروش، ابتداء من أمس الأول، وفق قانون الضريبة على القيمة المضافة. وكشف عبدالواحد أنه من المقرر عقد اجتماع مع مسؤولي شركات المحمول لتحديد آليات تطبيق هذه الضريبة، والتي تحصل لصالح حساب الخزانة العامة، مشيرا إلى أن الشركات ستتحمل جزءا من الضريبة، وان المستخدمين سيتحملون الجزء الآخر، مضيفا: «ما تردد عن خفض قيمة الرصيد من ١٠ جنيهات إلى ٨٦٠ قرشا غير صحيح».