القاهرة- ناهد إمام

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، من المقرر أن ينتهي من 15 مشروعا تنمويا على مستوى المحافظات حتى ديسمبر المقبل، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 6.436 مليارات جنيه. وقال إن أهم هذه المشروعات هو محور 30 يونيو، ومحور الفرافرة/ ديروط، ونفق الفنجري الجنوبي بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن محور 30 يونيو، طريق تبادلي موازي لقناة السويس، بطول 95 كم، وهو طريق مزدوج كل اتجاه 5 حارات مرورية (2 للنقل الثقيل و3 للمركبات)، ويشمل 16 كوبري و16 نفقا عرضيا و3 مشايات، و5 محطات خدمة ومحطتين لتحصيل الرسوم، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات و500 مليون جنيه.