القاهرة ـ مجدى عبدالرحمن

كشف سكرتير عام محافظة القاهرة اللواء محمد الشيخ عن التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض بعد زيادة أسعار الوقود. وأوضح الشيخ لـ «الأنباء» أن الزيادة الجديدة بنسبة 15%، حيث أصبحت فتحة العداد (كسر البنديرة) 5 جنيهات بدلا من 4 وزيادة 25 قرشا لكل كيلو ليصبح 2 جنيه بدلا من 175 قرشا. وبالنسبة لسيارات السيرفيس أكد انه تم تحديد التعريفة الجديدة بزيادة 25 قرشا للمسافات كحد أقصى 15 كيلومترا، و50 قرشا للمسافات الأعلى من 15 كيلومترا، كما تم التشديد على ضرورة وضع ملصق على كل ميكروباص بالتعريفة الجديدة منعا لاستغلال السائقين للركاب.

ولفت اللواء الشيخ إلى ضرورة إحكام الرقابة على مواقف السرفيس، وشن حملات مستمرة لضبط التعريفة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لحماية المواطنين من استغلال وجشع السائقين، معلنا ان اسعار تذاكر اتوبيسات النقل العام كما هي دون زيادة. واعتمدت محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لمركبات النقل الجماعي والسرفيس والتي تتراوح بين 25 قرشا و75 قرشا للخطوط الداخلية ومن 3 جنيهات إلى 5 جنيهات للخطوط الخارجية بنسبه تتراوح بين 7 إلى 20% وفقا لمسافة كل خط وإلزام السائقين بها حتى لا يتم استغلال المواطنين. وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة على الرقم الساخن 16528.