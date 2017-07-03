نفى سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الديبلوماسي أحمد عبدالعزيز قطان امس صحة الأنباء التي تزعم أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سوف يغادر جدة على ساحل البحر الأحمر متوجها إلى مدينة تبوك في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 12 يوما يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير. وقال السفير قطان - في بيان: «إن ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من تصريحات بعض المصادر التي تزعم أن خادم الحرمين سوف يغادر جدة متوجها إلى مدينة تبوك في زيارة تفقدية للمنطقة يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير، عار عن الصحة». وأهاب السفير السعودي بكافة وسائل الإعلام الى توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك المزاعم والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة للتأكد قبل نشر هذه الأخبار وذلك حفاظا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الرأي العام.