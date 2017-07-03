القاهرة خديجة حمودة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد الدول التي تمول الجماعات الإرهابية وتمدها بالسلاح والمقاتلين وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلا عن التعامل مع جميع الجماعات الإرهابية بمعيار واحد.

وأكد السيسي، خلال استقباله أمس وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور الجمهوري روجر ويكر رئيس لجنة الأمن والتعاون في أوروبا، وعضوية عدد من نواب الكونغرس الأعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بحضور سامح شكري وزير الخارجية، أهمية تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد أيضا تباحثا حول المستجدات على الصعيد الإقليمي وسبل التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة، ولاسيما في ليبيا وسورية، خاصة في ضوء امتداد تداعياتها والتهديدات الناتجة عنها إلى أوروبا والمناطق الأخرى.