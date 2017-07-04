القاهرة - هالة عمران

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها امس برئاسة م.شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاتصالات والاستثمار وقطاع الأعمال العام والري والتنمية المحلية ونائبي وزيري المالية والتخطيط، أبرز ملامح الموقف الاقتصادي الراهن في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يتم اتخاذها، والخطوات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها لاحراز الأهداف المرجوة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اطار الشفافية الذي تنتهجه الحكومة في وضع الرأي العام شريكا رئيسيا وذلك من خلاله الوقوف على محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التي تدفع لاتخاذ القرارات المهمة، لافتا الى ذلك ينبع من إدارك الحكومة لضرورة أن يعي المواطن أين يقف وطنه على طريق الإصلاح، وما الأهداف المرجوة التي تسعى الحكومة الى تحقيقها مستقبلا، وما السبيل لاحراز تلك الأهداف؟

وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات الواثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة ما بين عامين الى ثلاثة أعوام، بما ينعكس ايجابا على تحسن المؤشرات الاقتصادية وخاصة انخفاض نسبة عجز الموازنة.