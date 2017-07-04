القاهرة ـ ناهد إمام

هبط سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري دون مستوى 18 جنيها بجميع البنوك العاملة في السوق المصرية لأول مرة منذ 4 أشهر بدعم من زيادة المعروض من العملة الأميركية وتزايد الرغبة في التنازل عن الدولار من قبل الأفراد.

وقال مصرفيون بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط امس: إن المعروض من الدولار لدى البنوك في تزايد وهناك بعض البنوك بها نقص في السيولة المحلية بالجنيه لتواجه به طلبات التنازل عن الدولار فضلا عن تراجع الطلب عليه من قبل عملائها حيث حققت البنوك ولأول مرة منذ سنوات بعيدة فائضا تجاوز 8 مليارات دولار كما نجحت في جمع أكثر من 20 مليار دولار حصيلة تنازلات الأفراد وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وسجل سعر بيع الدولار خلال التعاملات الصباحية امس مستويات أقل من 18 جنيها لأول مرة منذ 15 مارس 2017 في 22 بنكا بالسوق فيما هبط سعره في البنك الأهلي المصري إلى 17.86 جنيها للشراء و17.96 جنيها للبيع كما سجل بكل من البنك العربي والتجاري الدولي والأهلي الكويتي 17.90 جنيها للشراء و18 جنيها للبيع.



وذكر تقرير صادر عن بنك ستاندرد العالمي صدر أمس أن الجنيه المصري بات أقوى بكثير في الفترة الحالية، ومن المرجح أن يرتفع سعره مقابل الدولار إلى مستوى 16 جنيها قبل نهاية العام الحالي.

وقال الخبير المصرفي محمد فتحي: إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجعات للدولار الأميركي بالسوق المصرية، لافتا إلى أن الجنيه يتداول بأقل من قيمته بنسبة تصل إلى أكثر من 25% حيث يتراوح سعره العادل بين 13 و14 جنيها وذلك وفقا للتقارير الدولية.