خديجة حمودة ووكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القيادة في مصر ليست هي فقط التي تحارب الإرهاب وإنما الشعب كله يقف في مواجهة هذه الظاهرة، مجددا دعوة مصر بضرورة التعامل مع الجهات والدول المساندة للإرهاب لوقف هذا الدعم وقال الرئيس السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، في ختام مباحثاتهما امس ببودابست إن المصريين لهم حقوق.. وإننا لا نميز بين المصريين وبعضهم البعض على أساس ديني، مشددا على أن توفير الحماية والأمن حق لكل المصريين.

من جانبه، حيا رئيس وزراء المجر جهود الرئيس السيسي لبناء إستراتيجية وطنية مستقلة، مؤكدا أن مصلحة المجر في استقرار مصر ليس فقط عسكريا وأمنيا ولكن أيضا اقتصاديا، ودعا أوروبا إلى المساهمة في تأمين استقرار الاقتصاد المصري.



وأعرب رئيس وزراء المجر عن احترام بلاده لجهود مصر ومحاربتها الإرهاب وأضاف: يمكن أن تثقوا بنا دائما ونعرف أن صراع مصر مع الإرهاب هو شرط أساسي لتأمين الاستقرار في أوروبا، ومصر تدافع بذلك عن المجر وأوروبا بشكل عام ومن مصلحتنا أن يكلل صراعكم مع الإرهاب بالنجاح.