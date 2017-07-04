القاهرة - مجدي عبدالرحمن

نفى وزير البيئة خالد فهمى لـ «الأنباء» نهائيا أي صحة لما تم تداوله من غلق بعض الشواطئ المصرية نتيجة ظهور أحد أنواع القناديل السامة الزرقاء، المعروفة باسم البارجة البرتغالية، مضيفا ان المسوح الميدانية قد أكدت عدم ظهور أي تواجد لهذا النوع بالشواطئ المصرية.



وأكدت الوزارة أن الأنواع التي تم رصدها غير سامة ولا تشكل خطرا على حياة الإنسان.

من ناحية أخرى، تجري وزارة البيئة من خلال فريق العمل الميداني بتحليل قناديل البحر التي تجتاح شواطئ الساحل الشمالي على شاطئ البحر المتوسط ودراستها معمليا وتحليلها ومعرفة البصمة الوراثية لها.

وقالت وزارة البيئة إن النتائج المبدئية أكدت أن الأعداد التي تم تسجيلها في المسوحات البيئية على الشواطئ من بورسعيد إلى مرسى مطروح متقاربة مع ما تم تسجيله في الدول المجاورة.